Festival Boca de Mulher reúne artistas e feministas em live no próximo domingo

O festival será promovido no formato de live, a partir das 10 horas, no horário do Acre, e às 12 horas, em Brasília

O mês que marca o Dia Internacional da Mulher, março, não vai passar em branco no Acre. No dia 28 março, o Instituto de Mulheres da Amazônia (IMA), em parceria com o Movimento de Mulheres, realiza o Festival Boca de Mulher. O evento é financiado pela Lei Aldir Blanc.

A edição 2021 nasce da afetuosidade de vários corações, que trazem a originalidade do primeiro Boca de Mulher, promovido em 1989.

O Festival Boca de Mulher é um espetáculo artístico, que dá voz a cantoras, feministas, poetas, almas femininas e masculinas que se entrelaçam na luta por um mundo com equidade, direitos e políticas públicas.

“O que se pode esperar é um verdadeiro espetáculo. Vamos ecoar as nossas lutas por meio da arte. O Acre é o estado com mais registros de feminicídios, e nós, mulheres da Amazônia, somos resistência. O Festival Boca de Mulher é um cantar de resistência”, explica a presidente do IMA e coordenadora-geral do evento, Concita Maia.

Nesta edição do festival, participam cantoras que compõem a trajetória do Boca Mulher, como Verônica Padrão, Sandra Buh, Iana Sarkis, Kelen Mendes, Camila Cabeça, Nilda Dantas, além de novos nomes da música acreana, como Dulcineia Galdino, a parteira Zenaide Carvalho, entre outras artistas.

O festival será promovido no formato de live, a partir das 10 horas, no horário do Acre, e às 12 horas, em Brasília. O espetáculo será transmitido pelo canal do Youtube do IMA.

Na edição deste ano, o evento traz o quadro “Mulheres Espelho”, momento em que o público vai apreciar a fala potente de feministas como a escritora e filósofa, Márcia Tiburi; a pedagoga Shuma Shumaher; ex-vice governadora do Acre e procuradora do Estado, Nazareth Araújo, entre outras lideranças amazônicas.

SERVIÇO

O que? Festival Boca de Mulher 2021

Quando? 28 de março

Horário? Às 10 horas (horário do Acre)

Onde? IMA Mulheres da Amazônia (Youtube)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários