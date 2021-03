“Ficou uma imensidão de você dentro de mim”, diz sobrinha que perdeu tia para Covid

Emocionante, a mensagem escrita por Emanuelle Modesto a sua tia Lica, que cuidou dela desde a hora em que nasceu até ser levada pela Covid-19 neste sábado (13).

Lília Modesto da Costa, a Tia Lica, que era funcionária aposentada da prefeitura de Sena Madureira, passou a morar com a irmã, Engrácia Modesto desde o nascimento de Emanuelle.

A tia ensinou a sobrinha vários modelos de bordados. As duas faziam ‘mimos’ impressionantes, em especial para recém-nascidos.

O tempo passou e já com 84 anos, Tia Lica gozava de muita saúde, até ser acometida pela Covid-19. Internada na Pronto Clínica por vários dias, ela contou com a vigilância da sobrinha Emanuelle e de parentes mais próximos todos os dias e noites.

Mas Tia Lica não conseguiu vencer o vírus cruel, que já matou mais de mil pessoas no Acre, e acabou morrendo neste sábado.

Em uma rede social, a sobrinha Emanuelle escreveu uma mensagem emocionante a tia, que ela considerava como mãe.

O corpo de Tia Lica foi sepultado no cemitério São João Batista na manhã deste domingo (4).

Vejam a emocionante mensagem

Nós nos amávamos de uma maneira muito delicada. Eu me preocupava com todos os detalhes que a fazia feliz e ela se dedicava a todas as sutilezas da minha alma.

Não faltaram abraços …

Não faltaram beijos …

Não faltaram declarações de amor.

Não faltou cuidado, nem zelo, nem companhia.

Não faltou amor.

E não faltou reciprocidade.

Nós cumprimos a promessa de caminharmos de mãos dadas até o fim.

E esses últimos seis dias foram os mais difíceis da minha vida, mas eu precisei te deixar partir.

Com o coração sangrando, eu orei para que o Senhor cessasse aquele sofrimento…

É que amar também é deixar partir.

Tia Lica,

Eu sei que você me levou por inteira.

Mas, saibas que ficou uma imensidão de você dentro de mim.

Eu daria tudo para te ter por muitos longos anos na caminhada da vida, mas foi incrível a nossa jornada de amor!!!

Teu amor vai me sustentar por aqui até nos reencontrarmos!!!

Segura na mão de Deus e vai, meu amor!!!

Tua filha,

Manu

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários