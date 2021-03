Galvez x Londrina, pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20, será em Minas Gerais

O Galvez vai enfrentar o Londrina, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, na cidade de Belo Horizonte (MG).

A CBF confirmou o confronto para a quinta-feira (18), no estádio do Sesc Alterosas, na capital mineira, às 19h (de Brasília).

O Imperador, mandante no encontro, não poderá realizar a partida no Acre porque o estado está classificado na faixa vermelha em virtude da pandemia do novo coronavírus e as atividades do futebol estão paralisadas desde o início do mês de fevereiro.

A primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 é disputada em jogo único. Em caso de empate, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Quem passar para a segunda fase vai encarar o Atlético-MG, que eliminou o Fluminense-PI nas penalidades. Na segunda fase os jogos são de ida e volta. As partidas estão marcadas para os dias 24 e 31 de março.

Foto: Divulgação

