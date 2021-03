Garis e margaridas são recebidos pelo prefeito Tião Bocalom

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom recebeu na manhã desta sexta-feira, 19, em seu gabinete, um grupo de garis e margaridas. A reunião estava agendada desde o episódio ocorrido no dia 15 de março, quando a Secretaria de Zeladoria e Cidade (SMZC) precisou acionar a polícia, para garantir a funcionalidade da instituição.

Sobre esse ocorrido o secretário da Zeladoria da Cidade, Joabe Lira, informou que em nenhum momento faltou diálogo com os manifestantes, pelo contrário, existiu muito respeito com os zeladores e muita dedicação para que o trabalho deles seja reconhecido e respeitado. “Desde o início da gestão esses trabalhadores estão sendo transportados para as suas áreas de limpeza em ônibus e não na traseira de caminhões com os equipamentos de trabalho, como vinha sendo feito. Isso é humanizar”. disse Joabe.

Natalícia Cardoso é a coordenadora de varrição da área central de Rio Branco. Segundo ela, a reunião serviu para esclarecer alguns pontos do que ocorreu no dia da manifestação e trazer apoio ao prefeito Tião Bocalom. Ela disse ainda que teve acesso ao contrato assinado com uma das empresas terceirizadas e entendeu que “realmente o pagamento vinha sendo feito de forma errada em gestões anteriores para as empresas. O acordado era pagar por metro quadrado limpo e o que vinha sendo pago era por postos de trabalho o que gerou toda essa polêmica nas redes sociais e na mídia”.

Segundo a margarida Sheila Maria, ela já chegou até a ser abordada na rua enquanto trabalhava, por pessoas questionando a administração do prefeito. “Eu fui defender o nosso prefeito porque ele está há apenas três meses na gestão. Ele não pode operar milagres, está tentando arrumar a casa. Primeiro ele tem que organizar e por causa disso eu fui hostilizada por dizer que acredito no prefeito, na gestão dele”, disse Sheila.

Alexandre Cacau é responsável por fazer a limpeza das praças e ruas do centro da cidade. Ele também participou da reunião e nessa conversa pode perceber que o prefeito é um gestor acessível e não o que as pessoas vem falando dele. “O prefeito recebeu a gente em seu gabinete. Eu nunca tinha entrado aqui na prefeitura. Ele é um cara excelente, de bom coração e nós estamos juntos com ele”, falou Cacau.

O prefeito Tião Bocalom informou que a visita desses trabalhadores hoje mostra que sua gestão está no caminho certo. “Os garis e as margaridas que vieram aqui hoje são àqueles que estavam tentando sair da Zeladoria para trabalhar no dia que a prefeitura precisou acionar a polícia e os outros não estavam deixando. As pessoas que vieram aqui contaram a verdade e a gente quer trabalhar com a verdade”, enfatizou o prefeito.

