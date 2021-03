Gladson Cameli anuncia compra de 700 mil doses da vacina russa contra a covid-19

O governador Gladson Cameli anunciou na tarde desta sexta-feira, 19, a inclusão do Acre para o recebimento de 700 mil doses da vacina russa Sputnik V por meio do acordo realizado pelo Consórcio Nordeste.

O contrato de compra das vacinas foi articulado arduamente pelo governador Gladson Cameli com a inclusão do Acre na aquisição do Consórcio e a previsão é que ele seja assinado já na próxima semana, com o cronograma de entregas e logística ainda a serem determinados.

A aquisição das vacinas para o Acre faz parte do acordo realizado pelo Consórcio Nordeste com o Fundo Soberano Russo para a compra de um total de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou para combater a Covid-19. Ainda de acordo com o governador Gladson Cameli, para os estados do Norte, foi realizado um acréscimo de 10 milhões de doses.

“Eu continuo na luta. Não só eu, mas o Brasil, as pessoas de bem, as pessoas com humanidade, nós estamos unidos para combater essa pandemia que realmente está cansando e fazendo muitas famílias chorarem. Façam sua parte, tomem os cuidados. O Estado não está medindo esforços para vencermos essa pandemia. Eu não tenho dúvidas, porque tenho Deus no coração e o povo para nos ajudar. Nós vamos começar a virar essa página”, destacou o governador.

Eficácia

De acordo com os dados apresentados, a vacina russa apresentou um índice de 91,4% de eficácia contra o novo coronavírus na última etapa de testes. Os dados da fase 3 ainda estão em análise pela Anvisa para liberação do uso emergencial. E, ainda de acordo com autoridades russas, mais de um milhão e meio de pessoas já foram imunizadas com a Sputnik V no mundo.

Gladson Cameli também aproveitou para anunciar a doação de 20 mil metros cúbicos de oxigênio pela SOS Amazônia para o Acre. O montante será capaz de dar uma segurança de cerca de três meses para o Estado no tratamento das pessoas com Covid-19.