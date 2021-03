Gladson determina implantação de mais 10 leitos no hospital de campanha de Sena

Seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) irá instalar mais 10 leitos no Hospital de campanha, em Sena Madureira, com o objetivo de atender moradores acometidos pela Covid-19. A informação foi confirmada há pouco por Michael Kelles, diretor-administrativo do Hospital João Câncio Fernandes.

De terça-feira (16) para quarta-feira (17), todas as 15 vagas disponíveis no HC de Sena Madureira foram ocupadas, sendo preciso o encaminhamento de alguns pacientes para o Hospital João Câncio Fernandes. “Todas as providências estão sendo tomadas para a implantação de mais de 10 leitos. A preocupação do nosso governador Gladson Cameli e do secretário Alisson Bestene é grande nesse sentido”, comentou Michael.

Além dos leitos, o Governo também fará, de forma imediata, a contratação de mais profissionais da área da saúde para dar suporte nesse momento adverso vivenciado em Sena.

O Hospital de campanha de Sena funciona no Salão Paroquial da igreja católica Nossa Senhora da conceição.

“A situação é muito grave”, comenta Edgardina Matos

Além da superlotação nas unidades de saúde, o número de mortes também vem aumentando em Sena. Em 24 horas, duas pessoas que testaram positivo para a covid foram a óbito. “Estamos vivendo uma situação muito grave. Pedimos mais uma vez às pessoas que se conscientizem, usem máscaras, adotem as outras medidas. Estamos perdendo muitas pessoas queridas para essa doença”, enfatizou Edgardina Matos, gerente-geral do Hospital de Sena.

No domingo e também nesta segunda, a Sesacre fez o encaminhamento de cilindros de oxigênio para atender os pacientes em Sena Madureira.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários