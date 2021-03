Governo convoca 200 novos PMs e pode contratar outros como bombeiros; veja lista

Uma edição extra do Diário Oficial foi publicada com as convocações, nesta sexta-feira

O Governo do Estado realizou na tarde desta sexta-feira (19), por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a convocação de 200 aprovados cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Por meio de uma videoconferência, participaram do ato o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo César, o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo – ambos representando o governador Gladson Cameli -, o comandante da Polícia Militar do Acre, Paulo César Gomes, e o representante da Seplag, Ricardo Brandão.

Veja a lista abaixo ou CLIQUE AQUI para ver a edição extra do Diário Oficial.

No mesmo instante em que ocorreu a coletiva, uma edição extra do Diário Oficial foi publicada com as convocações.

Outra boa notícia é a de que os outros 200 candidatos do cadastro de reserva que não conseguiram entrar nessa remessa, poderão ser convocados para o Corpo de Bombeiros, caso um projeto de lei que será enviado pelo executivo estadual à Aleac tenha aprovação das comissões e dos deputados, sendo, em seguida, sancionado por Gladson.

Pedro Longo explicou que a saída jurídica para os demais aprovados é o projeto.

“O governo precisa atender limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, uma vez que se faz necessário garantir recursos para a folha de pagamento dos novos servidores públicos”, comentou.

O curso de formação para os soldados deve acontecer nos próximos dias e terá, em média, 9 meses de duração.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários