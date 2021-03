Guerra entre facções no AC resulta em homem brutalmente assassinado após ter casa invadida

Um homem identificado como Israel Lima de Araújo Apurinã, de 33 anos, teve a própria residência invadida e foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (5), na rua 16 de outubro, na Vila do Incra, no município de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações da polícia, criminosos fortemente armados invadiram a residência de Israel e realizaram vários disparos contra a vítima. Dois tiros acertaram a cabeça da vítima e outros seis disparos em várias regiões do corpo. Os bandidos ainda tentaram atirar por três vezes na barriga da irmã de Israel, mas a pistola utilizada no crime falhou. Após a ação, os assassinos fugiram do local.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. A motivação pode ter sido mais um capítulo da guerra entre facções criminosas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários