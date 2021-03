Homem dorme enquanto pilotava moto e sofre acidente na AC-40

Raimundo Nery Filho, 40 anos, foi vítima de um acidente na noite desta quarta-feira (24). O fato aconteceu na Rodovia AC-40, próximo ao Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava trafegando uma motocicleta pela rodovia possivelmente sob efeito de álcool e teria dormido enquanto dirigia. Ele bateu em um buraco e, com a força do impacto, Raimundo acabou sendo arremessado contra o asfalto, bateu a cabeça e desmaiou.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou o condutor ao pronto-socorro em estado de saúde é estável. A vítima teve um corte na cabeça e estava desorientado.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.

