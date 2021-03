Igrejas evangélicas do AC decidem não realizar cultos aos finais de semana e feriados

A Ameac é responsável por pelo menos 80% das igrejas em todo o Estado do Acre

A Associação das Igrejas Evangélicas do Acre (Ameac) anunciou nesta terça-feira (9), em nota pública, que as denominações que fazem parte do grupo não vão abrir durante os finais de semana e feriado.

A decisão se deu mesmo diante da flexibilização do decreto governamental que autoriza o funcionamento dos templos religiosos nos respectivos dias.

As igrejas ficaram de fora do decreto, enquanto outros setores no Acre ficaram impossibilitados de funcionar, até mesmo supermercados e postos de gasolina.

“As igrejas entendem que neste momento todas as instituições devem colaborar com o enfrentamento desta pandemia e por isso vamos realizar nossos cultos somente nos dias de semana”, explico o pastor Marquinhos Maciel.

A Ameac é responsável por pelo menos 80% das igrejas no Acre.

Confira a nota na íntegra.

