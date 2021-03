Inauguração de usina de nitrogênio marca despedida de Edivan Azevedo do governo

Evento na Universidade Federal do Acre não contou com a presença do governador Gladson Cameli

A inauguração da primeira usina de nitrogênio líquido do Acre nesta quinta-feira (25) marcou a despedida do veterinário Edivan Maciel de Azevedo do comando da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa). Indicado pelo PSDB, ele foi exonerado nesta sexta (26) para dar lugar a um nome do MDB após repactuação do partido com o governo.

O evento aconteceu na Universidade Federal do Acre (Ufac) e contou com a participação de representantes do agronegócio que chegaram a pedir ao Palácio Rio Branco a permanência do médico na pasta. O governador Gladson Cameli (Progressistas) não compareceu à última agenda pública de seu agora ex-secretário.

A usina foi construída com recursos de emenda do ex-deputado federal Raimundo Angelim (PT), no valor de R$ 638 mil, com contrapartida do governo de R$ 155 mil.

A ideia da usina é produzir nitrogênio para a criopreservação de sêmen bovino para melhoramento genético e inseminação artificial do gado.

“Hoje é para mim, o dia mais importante da minha gestão na Sepa, o dia da realização do meu maior sonho profissional. Ao chegar no Acre no final da década de 80 trazia no meu portfólio de apresentação a utopia de fazer inseminação artificial num Estado que não produzia o principal insumo para tanto”, afirmou o ex-gestor.

