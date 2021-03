Indicado por Petecão, Luiz Fernando é exonerado por Gladson do comando do Detran/AC

No lugar do agora ex-presidente do órgão, Cameli tratou de nomear Thaynara Martins Barbosa

O governador Gladson Cameli publicou na manhã desta quinta-feira (18) a exoneração do presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Luiz Fernando Duarte, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Luiz Fernando fazia parte do grupo que foi nomeado no início da gestão e que ainda não havia sido exonerado pela caneta ‘afiada’ do chefe do Executivo Estadual.

O motivo da exoneração de Fernando não foi divulgado, porém, Duarte era indicação do senador Sérgio Petecão (PSD), ou seja, a saída pode ter relações políticas.

No lugar do agora ex-presidente do órgão, Cameli tratou de nomear Thaynara Martins Barbosa que assume a função a partir de hoje.

