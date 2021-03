Lakers perde a quarta consecutiva na NBA; veja resultados da rodada

O atual campeão da liga norte-americana não conta com seus dois principais jogadores, LeBron James e Anthony Davis, ambos por contusão

Mesmo sem contar com o pivô camaronês Joel Embiid, que está lesionado, o Philadelphia 76ers foi até a cidade de Los Angeles e venceu o Los Angeles Lakers por 109 x 101, no ginásio Staples Center.

Esta foi a quarta derrota seguida dos atuais campeões da NBA, que não contam com os astros LeBron James e Anthony Davis, ambos de fora por contusão.

Danny Green fez valer a lei do ex, anotando 28 pontos contra a sua ex-equipe. Antes do jogo, ele e o pivô Dwight Howard foram homenageados pela direção dos Lakers e receberam os seus anéis de campeão da temporada passada.

Seth Curry anotou 19 pontos, enquanto Tobias Harris fez 17. Polivalente, o australiano Ben Simmons terminou a partida com nove pontos, sete rebotes e 12 assistências.

Os 76ers, agora com 32 vitórias e 13 derrotas, engrenaram o quarto triunfo consecutivo na temporada regular, abrindo vantagem sobre o Milwaukee Bucks na liderança da Conferência Leste.

Os Lakers, em má fase, mantêm a quarta colocação no Oeste com 28 vitórias e 17 derrotas.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Miami Heat 122 x 125 Portland Trail Blazers

New York Knicks 106 x 102 Washington Wizards

San Antonio Spurs 85 x 98 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 101 x 109 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 141 x 119 Golden State Warriors

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Miami Heat

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers

