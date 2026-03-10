Prio tem prejuízo líquido de US$185 mi no 4º tristre de 2025, queda de 117%

A Prio registrou prejuízo líquido de US$185 milhões no quarto trimestre de 2025, excluindo a norma IFRS-16, segundo balanço divulgado ela empresa nesta terça-feira.
O resultado refletiu principalmente o aumento na linha de depreciação e amortização, além do ajuste da base tributável em função da valorização do real frente ao dólar no período, impactando o valor apresentado dos ativos imobilizados e intangíveis, disse a companhia.
Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho O resultado operacional da petroleira, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), teve alta de 7% na base anual, para US$324,2 milhões. Já a margem Ebitda da Prio caiu 7 pontos percentuais, para 55%.
A produção subiu 46% no quarto trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período de 2024, ‘refletindo o ‘closing’ da aquisição de participação adicional de 40% e da operação do campo de Peregrino, concluído em 11 de novembro de 2025, que adicionou aproximadamente 40 mil barris por dia à produção’, disse a empresa.