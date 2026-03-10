11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Prio tem prejuízo líquido de US$185 mi no 4º tristre de 2025, queda de 117%

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
prio-tem-prejuizo-liquido-de-us$185-mi-no-4o-tristre-de-2025,-queda-de-117%

A Prio registrou ⁠prejuízo líquido de US$185 ‌milhões no quarto trimestre de 2025, excluindo a norma ‌IFRS-16, segundo balanço divulgado ela empresa nesta terça-feira.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O resultado refletiu principalmente o aumento na linha de depreciação e ⁠amortização, ‌além do ajuste da ⁠base tributável em função da valorização do real frente ao dólar no período, impactando o valor apresentado ​dos ativos imobilizados e intangíveis, disse a companhia.

Leia mais: 

Viva do lucro de grandes empresas

Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho O resultado ​operacional da petroleira, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), teve alta de ‌7% na base anual, ​para US$324,2 milhões. Já a margem Ebitda da Prio caiu 7 ⁠pontos ​percentuais, para ​55%.

A produção subiu 46% no quarto trimestre ⁠de 2025 ​na comparação com o mesmo período de 2024, ‘refletindo o ‘closing’ da ​aquisição de participação adicional de 40% e da ​operação do ⁠campo de Peregrino, concluído em 11 ⁠de novembro de 2025, que adicionou aproximadamente 40 mil barris por dia à produção’, disse a empresa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.