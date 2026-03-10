Prio tem prejuízo líquido de US$185 mi no 4º tristre de 2025, queda de 117%

A Prio registrou ⁠prejuízo líquido de US$185 ‌milhões no quarto trimestre de 2025, excluindo a norma ‌IFRS-16, segundo balanço divulgado ela empresa nesta terça-feira.

O resultado refletiu principalmente o aumento na linha de depreciação e ⁠amortização, ‌além do ajuste da ⁠base tributável em função da valorização do real frente ao dólar no período, impactando o valor apresentado ​dos ativos imobilizados e intangíveis, disse a companhia.

Leia mais:

O resultado ​operacional da petroleira, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), teve alta de ‌7% na base anual, ​para US$324,2 milhões. Já a margem Ebitda da Prio caiu 7 ⁠pontos ​percentuais, para ​55%.

A produção subiu 46% no quarto trimestre ⁠de 2025 ​na comparação com o mesmo período de 2024, ‘refletindo o ‘closing’ da ​aquisição de participação adicional de 40% e da ​operação do ⁠campo de Peregrino, concluído em 11 ⁠de novembro de 2025, que adicionou aproximadamente 40 mil barris por dia à produção’, disse a empresa.