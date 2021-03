“Lockdown da Segurança”: policiais no AC anunciam paralisação na próxima segunda

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (SINPOL/AC), emitiu uma convocação na tarde desta quinta-feira (18), convocando a categoria para a mobilização nacional “Lockdown da Segurança Pública: Policiais Civis exigem respeito” .O ato ocorre na próxima segunda-feira (22), das 8h às 13h, com paralisação do Policiais Civis, em todas as unidades policiais do Acre e atende a convocação nacional da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).

A categoria quer ser incluída na campanha de vacinação da Covid 19. O ato é também para protestar contra a PEC 186 (agora Emenda Constitucional 109/2021) que congelou salários e direitos dos servidores públicos; e a PEC 32/20, que trata da Reforma Administrativa. E em âmbito estadual, também será pleiteado o pagamento dos Retroativos de Promoções, Titulações e Verbas Indenizatórias.