Mecânico atropelado por carro na Via Verde não resiste e morre no PS

Rutemberg Fernandes, de 41 anos, morreu no Pronto Socorro de Rio Branco após ter sido vítima de um acidente na noite de quinta-feira (25) nas proximidades da UPA do Segundo Distrito. Ele estava numa bicicleta e foi atingido por um carro em alta velocidade.

Fernandes foi arremessado por vários metros e com o impacto no asfalto sofreu diversos ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça. Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos e posterior liberação para velório.

