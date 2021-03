Colisão entre carro e bicicleta na Via Verde deixa mecânico em estado gravíssimo

A vítima estava saindo do trabalho quando ocorreu o acidente; ele foi levado ao PS

O mecânico Rutemberg Lima Fernandes, 41 anos, sofreu um traumatismo crânio após um grave acidente na noite desta quinta-feira (25), na Via Verde, região do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, a vítima estava saindo do trabalho e trafegava em uma bicicleta, quando um carro colidiu com o trabalhador. Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça contra o solo. O motorista do veículo parou e prestou socorro a Rutemberg.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

O Batalhão de Trânsito deu apoio à ocorrência enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não chagava no local do acidente e isolou a área para a perícia. A bicicleta foi removida pela viatura policial.

