Thor Dantas diz que falta de kits de intubação no mercado: “Não adianta mais UTIs”

O médico infectologista Thor Dantas usou o seu perfil no Twitter nesta terça-feira (23) para fazer um alerta à população acreana.

Diante das inúmeras sugestões levantadas sobre a possibilidade de aumentar o número de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus – no intuito de diminuir o impacto da pandemia no Sistema Único de Saúde (SUS) -, Thor respondeu: “Cidadão sugerindo como solução construir mais leitos UTI. Acorda, camarada”.

O integrante da linha de frente do combate ao vírus no Acre explicou que até os kits de intubação estão em falta no mercado.

“Não há mais espaço físico, equipamento, pessoas capacitadas (trabalho extremamente especializado). Não há mais nem kits de intubação no mercado”, continuou o especialista.

O Ministério da Saúde já se reuniu com indústria farmacêutica nesta segunda-feira (23) para tratar da problemática que envolve a falta de medicamentos para o tratamento intensivo das pessoas que estão em estado grave da doença. O estoque está perto do fim em pelo menos dez estados.

Os fármacos do kit intubação ajudam a controlar a dor, sedar e relaxar a musculatura do paciente que precisa ser intubado.

“Não é preciso mais… é menos! Precisamos ter menos transmissão”, finalizou Thor.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários