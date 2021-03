Ministério da Educação antecipa resultado da lista de espera do Prouni 2021.1

O Ministério da Educação (MEC) antecipou a divulgação do resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos pré-aprovados devem comprovar as informações fornecidas no momento da inscrição entre os dias 8 e 12 de março. A consulta do resultado deve ser feita na página do programa.

A documentação para comprovação das informações deve ser entregue diretamente na instituição ao qual o candidato foi pré-aprovado. A programação para esta fase varia para cada faculdade, que se organizam individualmente.

O candidato deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária pelo coordenador do Prouni na instituição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato.

Mais de 500 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo do primeiro semestre do Prouni. Cada participante pode escolher até duas opções de curso. Ao todo, foram ofertadas bolsas do programa para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior, localizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

Em decorrência da data de realização do Enem de 2020, o MEC viabilizou o atual processo seletivo do Prouni ao exigir as notas do último exame que havia sido realizado até então, que foi a edição de 2019 do Enem. Já a seleção do programa para o 2º semestre de 2021 contemplará os estudantes que, tendo perfil para disputar as bolsas do programa, poderão utilizar a nota do Enem de 2020, que será, na ocasião, a edição mais recente realizada do Enem.

