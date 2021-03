Motoboys protestam na Capital contra fechamento de postos de gasolina aos fins de semana

Dezenas de motoboys realizaram nesta segunda-feira (29), em Rio Branco, um protesto contra o fechamento de postos de combustíveis no Estado.

A medida tem a ver com o decreto governamental que prevê o não funcionamento de atividades não essenciais aos fins de semana e feriados, incluindo supermercados e até postos de gasolina.

Os entregadores por aplicativo dizem que não conseguem abastecer os veículos para trabalhar e, por isso, estão sendo prejudicados.

Os postos estão liberados para abastecer apenas veículos oficiais e de urgência.

“Estamos reivindicando porque a maioria das motos só pega 10 litros de gasolina e, como motoboy tem que trabalhar dia e noite, não dá. A gente trabalha no sábado e no domingo não tem mais como trabalhar. A gente quer que o governo libere pelo menos um posto de gasolina para a gente abastecer as motos”, disse um deles ao site G1 Acre.

O grupo se reuniu em frente ao Teatro Plácido de Castro, por pelo menos 1 hora. Em fila, os trabalhadores decidiram percorrer algumas ruas da capital, como forma de protesto.

Representantes do governo do Estado devem se reunir com a categoria no final da tarde desta segunda-feira (29).

