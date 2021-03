Motorista de app, idoso é sequestrado e acaba baleado em confronto entre facções na Baixada

Um idoso de 60 anos que trabalha como motorista de aplicativo e um outro homem, 20 anos, foram baleados na noite desta terça-feira (9), na rua Santa Rita, no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motorista de aplicativo recebeu uma chamada para buscar passageiros na rua Isaura Parente, mas quando chegou no local, foi rendido por quatro criminosos que estavam fortemente armados. Os bandidos fizeram o idoso dirigir até o bairro Bahia Velha, onde estavam membros da facção rival a deles.

Ao chegar no local, os passageiros que estavam dentro do carro já desceram atirando, mas os rivais estavam aguardando o ataque e revidaram, dando início assim a um grande tiroteio. Durante o confronto, o motorista de aplicativo que estava no carro foi ferido na região da perna. Um dos quatro que renderam o idoso foi atingido por um tiro no quadril.

Ao ver o comparsa baleado, os outros três colocaram o jovem no carro do idoso ferido, que ainda conseguiu dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. Antes de chegar na unidade de saúde, os bandidos desceram do veículo e somente os dois baleados chegaram para receber atendimento.

O idoso e o suspeito receberam os primeiros atendimentos e somente o outro foi transferido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O estado de saúde do motorista de aplicativo também é estável.

A Polícia Militar esteve local do confronto e realizou rondas ostensivas na região, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios (DHPP).

