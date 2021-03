Neto de professora diz que ela já estava doente quando tomou a vacina contra a Covid

A família da professora Maria Dalila Alencar Ganun, 86 anos, não acredita que sua morte, ocorrida na noite deste sábado (20), tenha a ver com a vacina para a Covid 19.

O neto da professora, Zaid Ganun, 24 anos, disse ao ContilNet que a avó sofria de problemas no coração e no pulmão quando tomou a primeira dose da vacina, na quarta-feira de cinzas.

Ele disse que a avó pode ter contraído Covid-19 após fazer uma tomografia em um hospital particular, já que ela não estava totalmente imunizada.

Dalila Ganun ficou internada por cerca de uma semana na Clínica do Rim, de onde saiu para fazer a tomografia do tórax. “Ela pode ter contraído o vírus no hospital particular onde ela fez o exame”, disse o neto, que fez questão de dizer que ele e sua família são a favor da vacina.

Dalila Ganun, que é natural de Sena Madureira, foi uma das educadoras mais queridas do Acre, principalmente nos anos 70 e 80, quando atuava como professora em várias escolas de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários