Nível dos rios continuam subindo no interior do Acre e atingem mais de 127 mil pessoas

Dados divulgados pela equipe do Corpo de Bombeiros do Acre nesta terça-feira (2), mostram que o nível dos rios seguem subindo após intensas chuvas.

Somente o Rio Envira permanece com vazante de 22 cm.

O Rio Juruá apresenta 12 metros e 57 centímetros; Sena Madureira com 15 metros e 52 centímetros; Tarauacá com 8 metros e 20 centímetros; Feijó 9 metros e 98 centímetros e Santa Rosa do Purús com 8 metros e 43 centímetros.

Em relação aos aumentos nessas cidades, Juruá subiu 18cm, Iaco 6cm, Tarauacá 1m10cm e Purus 2m69cm em menos de 24 horas.

A Defesa Civil destaca que as equipes (militares e civis) permanecem colaborando com ações destinadas às pessoas atingidas pela inundação, como entrega de cestas básicas, águas, kits de limpeza e higiene pessoal.

As cheias dos rios no Acre já atingiram mais de 127.331 pessoas e mais de 27 mil famílias. Pessoas desabrigadas e desalojadas devido às enchentes, já passam dos 30 mil.

