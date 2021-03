No AC, cachorra que ficou sem andar após tiro encanta em cadeira de rodas e busca adoção

A pequena Mily, cachorrinha que chamou atenção nas redes sociais depois que levou um tiro no abdômen e foi resgatada pela Sociedade Amor a Quatro Patas (SAQP), em Rio Branco, está pronta para adoção.

Ela não consegue andar com as próprias pernas, por conta do acidente, mas ganhou uma cadeirinha de rodas adapatada para poder se locomover.

De pequeno porte, ela virou atração na página oficial da SAQP e pode ser adotada também para lar provisório, até que consiga um cuidador definitivo.

Se tem interesse em adotar a Mily, entre em contato com SAQP pelo @amoraquatropatas ou pelo telefone (68) 99238-2228.

