No AC, Grupo Moças do Samba e Anderson Liguth se apresentam nesta quinta-feira

Em Rio Branco, o Grupo Moças do Samba e o músico Anderson Liguth se uniram para promover uma apresentação especial nesta quinta-feira (1).

Com apresentações musicais, o show com o tema “De onde vem o samba? E… Onde estavam as mulheres” será transmitido a partir das 19h no horário do Acre e às 21h no horário de Brasília.

Os interessados podem assistir pelas páginas oficiais do Moças do Samba no Instagram, Youtube e Facebook, e também pelo Instagram do Samba Popular Livre.

Uma das organizadoras, a cantora Narjara Saab contou à reportagem do ContilNet que o evento terá como base a história do samba e inserção das mulheres no movimento.

“Será um show para cantar e contar a história do samba, além da inserção das mulheres nesse movimento”, disse.

O evento conta com o financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio do Edital de Patrimônio do Fundo Municipal de Cultura.

