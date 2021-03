No Acre, PTB refilia Suellen Carlos, que quer uma vaga de deputada federal em 2022

Cirurgiã-dentista foi candidata a vereadora por Rio Branco no ano passado por outro partido

O PTB no Acre refiliou nesta segunda-feira (2) a cirurgiã-dentista Suellen Carlos, que deve disputar uma das oito vagas de deputada federal em 2022. A também estudante de Medicina foi recepcionada pela presidente estadual do partido, Charlene Lima, que comemorou o ato.

Suellen havia migrado de legenda no ano passado para concorrer à Câmara dos Vereadores de Rio Branco. Ela não foi eleita, mas teve votação expressiva e, agora, figura como uma das apostas do PTB para o ano que vem.

Carlos volta como presidente estadual do PTB Mulher e tem contatos com a sigla nacionalmente. “Acreditamos na candidatura dela a deputada federal. Suellen é uma mulher de destaque, bem vista, faz um trabalho social e voluntário muito importante. Além disso, tem muitos apoiadores no interior”, afirmou Charlene Lima.

Segundo a presidente do PTB, a cirurgiã-dentista navegaria muito melhor como candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, do que no parlamento-mirim da capital acreana. “Assim, ela tem mais apoios. É outro cenário e outra perspectiva”.

