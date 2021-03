Nova fase da Operação Fake Bois cumpre seis mandados em Rio Branco e no interior

Objetivo é colher provas que demonstram a forma de atuação do grupo criminoso

Na manhã desta terça-feira, 09 de março de 2021, a Polícia Civil do Estado Acre, por meio do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GECOT) em ação conjunta com o Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF) desencadearam a segunda fase da “Operação Fake Bois” e cumpriram seis mandados de busca e apreensão em alvos na Capital, em Senador Guiomard e Capixaba.

A ação policial contou com mais de cinquenta polícias da capital e do interior, deu comprimento a seis mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da Vara Criminal de Acrelândia.

Os mandados foram cumpridos em Rio Branco, Senador Guiomard e Capixaba, tanto na cidade como em áreas rurais. O objetivo desta segunda fase da operação é a colheita de provas que demonstram a forma de atuação do grupo criminoso que atua com ilícitos tributários no ramo da agropecuária.

Durante o cumprimento de mandados as equipes puderam apreender 3 armas de fogo, munições e recolher vasto material documental que será remetido a analise pericial para identificar elementos comprobatórios que irão subsidiar o inquérito policial.

A primeira fase da “Operação Fake Bois” foi deflagrada no dia 26 Fevereiro onde foi possível identificar pessoas que fraudavam o sistema de Guia de Transporte de Animais (GTA) desmantelando esquema de corrupção de emissão do documento de transporte de animais que é obrigatório.

