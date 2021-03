Nova licenciatura brasileira foca Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) é um recurso cada vez mais utilizado no meio online e que, por isso, permeia nossas vidas

A Inteligência Artificial (IA) foi um conceito que entrou em nossas vidas por via da ficção científica e, por isso, é ainda complexo compreender a extensão de sua integração em nossos dias.

Ainda que o conceito soe ainda futurista, no entanto, como você provavelmente já sabe, existem vários espaços e funcionalidades digitais que já integram os recursos de IA e deles fazem uso para melhorar nossas experiências online e conseguir um melhor gerenciamento de todos os seus processos.

Hoje, estamos usando a IA, por exemplo, em nossos equipamentos de GPS, em nossas pesquisas nos motores de busca como o Google ou até quando acessamos nossa página de usuário em websites mais completos e vanguardistas, como NetBet jogos de casino.



Por ser uma tecnologia com um conceito vasto e várias formas de aplicabilidade, a IA não só está sendo implementada em inúmeros setores como está, também, sendo mais e mais estudada.

Em vários países, a formação especializada em IA já é possível e, mesmo no Brasil, opções de ensino superior ao nível de Mestrado ou Doutoramento já estavam integrando alguns dos princípios dessa tecnologia.

Uma vez que não existia, ainda, nenhuma licenciatura no país que versasse a questão, nosso país decidiu expandir seu currículo superior com a criação dessa licenciatura. Saiba mais sobre o primeiro curso de IA no Brasil.

O avanço das novas tecnologias e a implementação de sistemas com recursos IA em variados setores motivou o interesse das pessoas por essa tecnologia no Brasil.

Dessa forma, os acadêmicos nacionais sentiram a necessidade de criar um espaço de discussão sobre a temática e onde o ensino técnico sobre a matéria estivesse, também, consagrado.

Vale a pena recordar que, no Brasil, o intenso uso de tecnologia já tinha levado à integração desse tipo de conteúdos nos currículos de pós-graduação.

Ainda assim, a forte incidência dessa tecnologia em vários mercados brasileiros fez com que a oferta acadêmica sobre a matéria se tornasse insuficiente, se tornando necessária a criação de uma nova licenciatura para que a matéria pudesse ser mais aprofundada.

2020 e o nascimento da licenciatura em IA

A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi o local onde nasceu essa primeira licenciatura que apresentaria 40 vagas para alunos brasileiros.

Essa licenciatura visa a profissionalização em IA e, por isso, se foca em vários aspetos técnicos relacionados com essa tecnologia, incluindo a Matemática, a Lógica e, claro, a Computação.

A par com essas matérias mais práticas, no entanto, a licenciatura também se foca nas questões sociais e psicológicas relacionadas com a matéria, estimulando o espírito crítico de seus alunos e versando sobre os riscos e o binômio homem/máquina.

Se acredita que essa integração da IA no currículo acadêmico possa ajudar o Brasil a ocupar um papel de destaque no que respeita à evolução desse tipo de recurso digital.

