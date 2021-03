Pedro Longo diz que salários atrasados podem ser depositados direto na conta dos garis

Diante dos problemas financeiros enfrentados pelos garis que prestam serviço à Prefeitura de Rio Branco, por conta do atraso no pagamento de dois meses de salário, o deputado Pedro Longo se solidarizou com a classe e disse que a situação deve ser resolvida da forma menos burocrática possível.

“Se a Prefeitura enfrenta um problema com as empresas que contratam os servidores, que o dinheiro seja depositado diretamente na conta de cada um deles. As questões burocráticas podem ser resolvidas depois disso, numa relação do executivo com as firmas”, destacou o parlamentar durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (16).

“O que não pode acontecer é deixar que a dignidade dessas pessoas que prestam um serviço tão importante à sociedade seja comprometida. São pais de família que estão lutando por seus direitos, pelo sustento dos seus”, continuou.

Os trabalhadores estão com os serviços paralisados desde segunda-feira (17) e aguardam um posicionamento da Prefeitura de Rio Branco.

