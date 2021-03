Polícia elucida roubo, prende 4 em flagrante, recupera moto e outros bens no Rosalinda

Objetos foram subtraídos durante todo o dia de ontem em uma residência no Rosalinda

Na manhã desta quarta-feira, 17, agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) prendeu 04 suspeitos de envolvimento em roubo com refém em residência no Rosa Linda.

A ação exitosa da especializada realizou procedimento investigativo e prendeu de 04 indivíduos e diversos objetos subtraídos durante todo o dia de ontem em uma residência no rosalinda.

A investigação apurou que uma família do bairro foi mantida refém sob ameaça de indivíduos que em posse de armas de fogo subtraíram diversos bens, inclusive três motocicletas e um veículo.

De posse das informações, a equipe da DCORE iniciou as diligências e nesta manhã adentraram o esconderijo do grupo criminoso.

Pelo menos, 04 indivíduos foram presos por porte de arma, receptação e roubo.

Duas armas de fogo do tipo pistola e um veículo foram apreendidos na ação.

Diversos objetos subtraídos das vítimas também foram recuperados.

As investigações continuam no sentido de levantar o máximo de informações e prender mais indivíduos envolvidos no crime.

O grupo foi conduzido à delegacia oara procedimento praxe e em seguida colocados a disposição da justiça.

Os bens recuperados foram restituídos aos seus proprietários que reconheceram os autores da ação criminosa.

