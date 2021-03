Prefeito Tião Bocalom nomeia 15 pessoas para nove órgãos nesta quarta-feira

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) nomeou nesta quarta-feira (17) quinze cargos comissionados em diversas secretarias e órgãos.

As secretarias de Planejamento (Seplan) e Meia Ambiente (Semeia) contaram com três admissões, cada uma. Já as de Saúde (Semsa) e Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati) tiveram duas, cada.

Tiveram uma nomeação a Fundação Garibaldi Brasil (FGB), a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (Safra), a Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e Corregedoria Geral do Município.

Bocalom também fez transferências, cessões e designações de cargos para a Semsa, Semeia, Secretaria Municipal de Educação (Seme), Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Câmara de Vereadores e Conselho Tutelar.

