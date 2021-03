Prefeitura no Acre suspende atendimento ao público em órgãos e secretarias

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, Isaac da Silva Piyãko (PSD), suspendeu por cinco dias os atendimentos em órgãos públicos para frear contaminação pelo coronavírus entre servidores e a população. A medida vale até esta sexta-feira (19).

Foram atingidos pela decisão órgãos, secretarias e departamentos mantidos pela administração, que funcionarão apenas para serviços internos e atendimento de forma remota.

Neste período, só poderão funcionar os atendimentos das unidades de saúde municipal e do Conselho Tutelar, este mediante agendamento pelo telefone (68) 98427-2927 ou e-mail conselhotutelar.mt@hotmail.com.

De acordo com a gestão, o município enfrenta aumento nas infecções entre servidores da administração municipal. Além disso, cita a deficiência de estrutura nos serviços de saúde local para o acolhimento dos doentes e dificuldades de deslocamento para hospitais de Cruzeiro do Sul em casos graves.

Isolado por terra do restante do Acre, o municípios já tem mais de 900 casos confirmados, com oito óbitos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários