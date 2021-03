Prefeitura suspende processo administrativo contra dentista acusada de acúmulo de cargo

A prefeitura de Rio Branco suspendeu nesta quinta-feira (18) o processo administrativo disciplinar contra a cirurgiã-dentista M.M.M., investigada por acúmulo ilegal de cargo. Ela é lotada na Secretaria Municipal de Saúde (Seme).

A decisão foi tomada por unanimidade em colegiado da Comissão Processante e publicada na edição desta quinta no Diário Oficial do Estado (DOE). No texto, o órgão julgador pede o arquivamento do processo, instaurado em novembro do ano passado

