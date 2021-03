Primeiro Ciclo de Palestras online para o servidor inicia nesta quarta; se increva

A primeira palestra será com a psicóloga Josecleia Derze, com o tema “Vivendo em tempo de pandemia: como vencer os medos”

Terá início na próxima quarta-feira, 10, o Primeiro Ciclo de Palestras online voltado ao servidor do Estado do Acre. Serão oito encontros, até o final de abril, programados para todas as quartas-feiras, sempre às 15h.

A primeira palestra será com a psicóloga Josecleia Derze, com o tema “Vivendo em tempo de pandemia: como vencer os medos”.

As palestras, ofertadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor, abordarão temáticas voltadas ao acolhimento emocional, profissional e educacional dos servidores e familiares neste período de pandemia.

As inscrições deverão ser feitas no endereço http://servicos.seplag.ac.gov.br/capacitacao/enrol/index.php?id=25. Ao fim de cada palestra, o participante receberá um certificado.

