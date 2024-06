Em reality de pegação, Maju Mazalli abre jogo sobre volta com Vini Jr

São Paulo (SP) — Maju Mazalli é rosto conhecido no reality show de pegação De Férias com o Ex, da MTV. Dona de uma beleza inesquecível, a influencer esteve na segunda temporada do programa e volta como “diretora” no De Férias com o Ex: Diretoria, edição reservada apenas para participantes icônicos de outras temporadas da série.

Em conversa com o Metrópoles, Maju prometeu entregar uma “nova versão” nesta edição do programa. O De Férias com o Ex: Diretoria estreou nesta quinta-feira (6/6), na Paramount+ e na MTV.

“Vocês podem esperar uma nova Maju, diferente das outras duas [temporadas que ela participou]”. Acho que eu vivi o que meu coração mandou, livre. O que eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. Eu vivi, do meu jeitinho”, esclareceu.

Veja o papo completo:

Rumores de affair com Vini Jr.

Maju ainda comentou sobre os rumores de que teria reatado com o ex-namorado, o jogador de futebol Vinicius Jr. Os boatos começaram após a influencer passar uns dias em Madri, na Espanha, e ser vista ao lado de amigos do atleta do Real Madrid.

A influencer, no entanto, deixou claro ter vivido o programa solteira e garantiu que não está envolvida com ninguém no momento: “Eu estou solteira, eu sigo solteira. Eu participei do programa, eu estava solteira e fiz o que eu tinha vontade de fazer.”

“Desde que participei do programa eu tive oportunidade de conhecer pessoas e entrar nesse mundo, e as coisas acontecem”, finalizou a influencer de 28 anos.

De Férias com o Ex: Diretoria

A nova temporada do De Férias com o Ex traz um gostinho especial: 12 nomes icônicos de outras temporadas concorrem pelo prêmio de R$100 mil. O melhor ex da temporada vai levar essa bolada para casa e será eleito o CEO desta edição.

Estão nesta temporada Vini Buttel, Stefani Bays, Igor Freitas, Lumena Aleluia, Escarião, Nakagima, Majú Mazalli, Martina Sanzi, Fafa, Liz, Lhuis e Cleber.

Os dois primeiros episódios já estão disponíveis na Paramount+.

*A repórter viajou a convite da Paramount Brasil