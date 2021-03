Professores e ribeirinhos acima de 40 anos serão vacinados contra covid-19 no AC

O município de Marechal Thaumaturgo, no Vale do Juruá, será o primeiro do Acre a vacinar a população ribeirinha a partir de 40 anos de idade contra a Covid-19. Segundo o secretário de Saúde, José Maria, a gestão já montou uma estratégia de imunização.

“A partir de terça-feira, a equipe vai começar a ação na zona rural para vacinar todos os ribeirinhos a partir de 40 anos de idade, com a primeira dose da vacina contra a covid-19”, afirmou o gestor.

Os professores que moram nas comunidades ribeirinhas também serão vacinados. “Essa ação é importante para a comunidade, para o município, que tem a população ribeirinha como prioridade”, frisou José.

