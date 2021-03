Reteste confirma que 22 idosos foram infectados pelo coronavírus no Lar Vicentino

De todo o grupo, 4 idosos foram internados no Into/AC, com sintomas moderados e graves

Apenas um dos 23 idosos que fizeram o reteste para o coronavírus testou negativo no Lar Vicentino, em Rio Branco. Todo o restante teve confirmação do vírus presente no organismo.

Os internos foram submetidos ao primeiro teste no último dia 1 de março, logo depois que apresentaram os primeiros sintomas da doença.

O segundo teste foi um pedido do Ministério Público Estadual (MPAC) e do Comitê Técnico Estadual de Investigação de Eventos Adversos Pós-Vacinação contra a Covid-19, que também acompanha o caso.

De todo o grupo, 4 idosos foram internados no Into/AC, com sintomas moderados e graves, sendo que um precisou de oxigênio.

