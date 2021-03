Rio Acre ultrapassa os 14 metros em Rio Branco e transborda novamente

O Rio Acre alcançou a marca dos 14 metros na capital e transbordou novamente na tarde desta quarta-feira (24). Segundo a Defesa Civil, cerca de 12 residências já foram atingidas pelas águas. No entanto, ninguém foi desabrigado até o momento.

A subida do nível do manancial se dá após constantes chuvas na região nos últimos dias. Em fevereiro, a enchente do rio e seus afluentes chegou a atingir quase 7 mil famílias só em Rio Branco. Todos os desabrigados já haviam voltado para suas casas na primeira quinzena de março.

