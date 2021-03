Rio Branco inicia nesta sexta a imunização de idosos acima de 67 anos; veja locais

A prefeitura de Rio Branco anunciou que inicia a (25) à vacinação de idosos de 67 anos contra a Covid-19. A aplicação acontece entre as 8h e as 17h. A Prefeitura divulgou 11 pontos de imunização e drive thru.

A vacinação é feita das 8 às 17 horas para idosos a partir de 67 anos ou mais não acamados e trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no combate à doença.

É preciso apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle e confirmação da identidade e idade do idoso. No caso dos trabalhadores da saúde, estes devem apresentar carteira do respectivo conselho e RG ou declaração da unidade onde trabalha (para aqueles que não possuem registro) e RG.

Confira os locais:

