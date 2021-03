Rio Tarauacá segue baixando e Iaco estabiliza, mas Juruá continua subindo

No interior do Acre, o Rio Tarauacá, que já transbordou e atingiu inúmeras famílias no município que leva o nome do afluente, segue baixando, de acordo com as últimas medições do Corpo de Bombeiros.

O manancial saiu da marca dos 09,06 m às 6 h desta quarta-feira (24) para 08,50 m, ficando exatamente na cota de alerta.

A mesma coisa não acontece com o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, que saiu dos 11,33 m na noite de terça-feira (23) para 11,92 m, às 12h desta quarta.

Em Sena Madureira, o Rio Iaco se manteve nos 13 m, comparando as duas últimas medições.

O Rio Acre, que banha a capital acreana, está a 05 cm acima da cota de transbordamento (14 m), com 14.05m.

