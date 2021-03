Salve-se quem puder! África do Sul emite alerta após fuga em massa de crocodilos

Autoridades alertaram para os riscos de um possível encontro com os perigosos animais

Autoridades da província de Western Cape, na África do Sul, fazem buscas por dezenas de jovens crocodilos que fugiram de uma fazenda de criação na região.

Até o momento, 27 répteis já foram capturados, mas o governo local admitiu não saber quantos animais ainda precisam ser encontrados.

Acredita-se que os crocodilos tenham escapado por uma cerca quebrada e foram para um rio próximo ao local. Toda a população da região está sob alerta e foi instruída a não se aproximar dos animais.

“Obviamente, eles são muito perigosos . São animais selvagens, embora tenham estado em cativeiro. As pessoas não devem se aproximar deles e ficar longe do rio até que todos sejam capturados”, disse Petro van Rhyn, porta-voz do serviço ambiental da região à “BBC”.

Os crocodilos , que medem até 1,5 m de comprimento, escaparam na quarta-feira. A polícia montou uma unidade especial para rastrear os animais e está usando iscas em gaiolas ao longo da margem do rio.

(Foto:Reprodução/PixBay)

