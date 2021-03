São Paulo x Santos: onde assistir, horário, escalações

Clássico deste sábado terá duelo entre argentinos no comando técnico das equipes

O Santos faz clássico contra o São Paulo novamente utilizando seus garotos, já que seus principais jogadores estão no departamento médico. Uma das atrações do duelo é o duelo entre treinadores argentinos: Ariel Holan pelo lado do Peixe e Hernán Crespo pelo lado tricolor.

Escalações (prováveis):

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Santos: John; Sandro, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Bruno Marques, Soteldo e Lucas Braga. Técnico: Ariel Holan

