Secretário Mauro Sérgio diz, através de nota, que não vai deixar a Secretaria de Educação

O secretário de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, disse através de nota assinada por ele na noite desta sexta-feira (12), que não pediu afastamento do cargo, conforme notícias publicadas em vários veículos de comunicação.

O afastamento foi confirmado na manhã desta sexta aos sites ContilNet e AC24horas pelo governador Gladson Cameli, que ao falar sobre a Operação Pratos Limpos, deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta, que investiga crimes na aquisição de cestas básicas pela Secretária de Estado de Educação, Esporte e Cultura, disse naquela ocasião que não queria que Mauro deixasse o cargo porque confiava nele, mas que se ele pedisse para se afastar iria aceitar a decisão.

“O fato de eu acreditar no projeto de Governo Gladson Cameli, estando nele desde o seu embrião, é o que me faz permanecer com a minha contribuição, até o momento, seja nas horas mais felizes, seja nas mais difíceis”, disse o gestor, que é um dos secretários mais bem avaliados do atual governo.

Veja a nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Mediante notícia que circula em diferentes meios de comunicação sobre um suposto pedido meu de afastamento do cargo de secretário de estado de Educação, Cultura e Esportes no Governo Gladson Cameli, venho a público esclarecer que esta informação não procede, principalmente sob a alegação de que a razão seria para dar mais transparência às investigações da Polícia Civil do Acre, na sua operação deflagrada nesta sexta-feira, 12.

Por reiteradas vezes, o governador Gladson Cameli declarou confiança em nosso trabalho com compromisso, honestidade e ética – valores que acompanham a minha trajetória de vida desde o berço familiar. E essa confiança é recíproca.

O fato de eu acreditar no projeto de Governo Gladson Cameli, estando nele desde o seu embrião, é o que me faz permanecer com a minha contribuição, até o momento, seja nas horas mais felizes, seja nas mais difíceis.

Conforme nota já emitida anteriormente, reafirmo que a Secretaria de Estado de Educação está à inteira disposição de qualquer investigação, auditoria ou outro tipo de ação que busque garantir a lisura e a transparência na administração dos recursos públicos.

Não será a minha saída do cargo que garantirá que as investigações, ora deflagradas, transcorram adequadamente, tanto que é isso o que já acontece, desde que se iniciaram, em 2020.

Mais uma vez afirmo que, em consonância com o que o governador tem salientado à toda sua equipe, o nosso trabalho é e será sempre pautado pela transparência no combate a qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade, e em apoio às ações de combate à corrupção como garantia da inviolabilidade do erário público.

Rio Branco, AC, 12 de março de 2021

Mauro Sérgio Ferreira da Cruz

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários