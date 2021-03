Seis são presos suspeitos de invadir açougue e render clientes no interior

Policiais militares do município de Feijó concluíram na tarde desta quarta-feira (24), uma ocorrência que iniciou na terça-feira (23) após um grupo armado invadir um açougue e roubar dinheiro e celulares das vítimas.

Horas após a ação dos criminosos, os PMs já haviam prendido um homem de 18 anos, e identificado os outros suspeitos. No entanto, eles não foram imediatamente localizados.

Com apoio da Polícia Civil, as buscas continuaram até a tarde desta quarta-feira, 24, quando os policiais receberam uma denúncia anônima informando que o grupo com cinco jovens estavam embaixo da ponte do igarapé Massipira.

O grupo acabou detido e encaminhado à delegacia da cidade para serem tomadas todas as providências cabíveis ao fato.

