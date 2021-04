Sem Feira do Peixe na Capital, produtores venderão o pescado na quinta-feira, no Ceasa

Este ano, a Prefeitura de Rio Branco decidiu cancelar a tradicional feira do peixe por causa da pandemia da covid-19, mas o mercado do peixe estará aberto e funcionando normalmente das 6h às 18h, na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), apenas nesta quinta-feira, 31. Nos dias 2, 3 e 4 de abril o local não estará aberto.

Estarão sendo comercializados, entre outros peixes, tambaqui, tilápia, surubim, piau, mandi, filhote e pirarucu. O quilo do pescado pode ser encontrado a partir dos R$ 12.

Segundo o diretor de apoio à Agricultura Familiar, Fernando Guedes, a direção da Ceasa vem tomando todas as medidas de segurança em relação ao distanciamento social, uso obrigatório de máscara e de álcool em gel. “A Ceasa e a prefeitura estão sempre preocupadas com a segurança da população e do produtor e por isso tem todos os cuidados e realiza todas as medidas de segurança para evitar o coronavírus”, informou o diretor.

“A expectativa é grande”, disse o produtor rural Tiago Lima que tem peixes para vender. Ele espera comercializar todo o estoque até esta quinta-feira. “É semana santa, né! E a gente vende bastante peixe nesta época e até amanhã a gente pretende zerar o estoque”.

