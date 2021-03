Sem leitos disponíveis, 8 pacientes serão transferidos da Capital nas próximas horas

Com 100% dos leitos clínicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados, a saúde do Acre entrou em colapso e desde o sábado (13), o governo se prepara para iniciar a transferência de pacientes para outros estados.

Neste domingo (14), o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Comunicação (Sesacre), informa que dois pacientes já estão com leitos regulados para transferência para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, aguardando apenas a aeronave.

Ainda segundo a Sesacre, outros seis pacientes serão transferidos para Manaus, no Amazonas. Eles também já estão com leitos de UTI regulados pelos SUS para transferência via Força Aérea do Brasil (FAB), aguardando também a chegada da aeronave. O Estado segue confiante na ajuda do Governo Federal e demais estados como Amazonas.

Neste domingo, o estado registrou 288 casos e seis mortes por covid-19. Além disso, quase 1.500 exames aguardam resultado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários