Sete famílias autorizam transferência de pacientes com Covid-19 para o Rio de Janeiro

Setor de UTIs pelo Sistema Único de Saúde entrou em colapso no Acre nos últimos dias

Sete famílias de pacientes com Covid-19 em estado grave autorizaram a transferência de seus entes queridos para o Rio de Janeiro devido a fata de leitos de UTI no Acre, cuja saúde pública está em colapso devido o avanço da pandemia de Covid-19.

O Amazonas também disponibilizou dois leitos ao Acre. A secretaria de Saúde (Sesacre) afirmou que há ainda possibilidade de transferência para Cruzeiro do Sul, no Hospital do Juruá, que ainda tem alguns leitos vagos.

A rede privada no Acre também está em colapso. Parte dos pacientes que viajarão nas próximas horas veio de hospitais particulares sem vagas.

No total, 12 esperam por um leito no Acre, 11 deles em UTI.

