Técnico do Plácido de Castro está em estado grave e intubado na UTI, em Rio Branco

O estado de saúde do técnico do Plácido de Castro, Radson Júnior, que contraiu a Covid-19, é grave. A informação foi confirmada ao ge, na manhã desta segunda-feira, pelo empresário e investidor do Tigre do Abunã, Juan Cruz.

Segundo ele, o treinador está internado e intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco (AC).

Ele foi internado inicialmente em um hospital da cidade de Plácido de Castro, no dia 14 deste mês, com dengue, mas posteriormente foi detectada a contaminação pelo novo coronavírus.

– Ele se internou no hospital de Plácido porque estava com dengue. Ficou no hospital pra tomar soro, só que aí começou uma tosse, quando foi ver essa tosse no domingo, fez um raio-x e ficou porque estava com Covid. Ficou no oxigênio, tranquilo e tinha que vir pra capital pra fazer uma tomografia porque em Plácido não fazia. Quando chegou na capital, de sexta pra sábado, pra fazer a tomografia, chegou mais debilitado. Ontem (terça) já intubou. Está no oxigênio e teve essa piora no fim de semana.

Juan Cruz diz que ainda não teve informações sobre o boletim médico desta quarta-feira (24), mas ressalta que o momento de preocupação.

– Ele está na UTI. Estamos torcendo para ele sair dessa. O médico da UTI disse que o caso dele era grave. Não conseguiu fazer o exame para saber o estado dos pulmões porque não conseguiu entrar na maca pela questão da respiração dele. Avisou à família, a esposa dele me passou essa informação ontem, chega tomei um susto. Até domingo (21), estava falando com ele pelo Whatsapp, ele dizendo que estava estável, com dificuldade na respiração. Descobriu que tem uma diabetes, que ele também não sabia. Infelizmente, a notícia que tenho é essa. Estamos rezando pra ele sair dessa com saúde – finaliza.

Radson Júnior chegou ao Acre no início do ano para comandar o Plácido de Castro no Campeonato Acreano.

Ele nem chegou a trabalhar em campo com o elenco do Tigre do Abunã, pois em fevereiro o futebol no estado foi paralisado em virtude das restrições impostas pelo governo por causa da pandemia do novo coronavírus.

(Foto: Arquivo Pessoal)

