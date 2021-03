Torcedor do Vasco, Pelé é homenageado e recebe título de sócio honorário do clube

Maior jogador da história do Santos nunca escondeu a paixão pelo clube de São Januário

Apesar de ter feito história com a camisa do Santos, Pelé nunca escondeu que seu coração também bate forte pelo Vasco.

Torcedor da Cruz de Malta desde a infância, o eterno camisa 10 foi homenageado pelo clube e, aos 80 anos, chamada o título de sócio-honorário.

A iniciativa partiu do ex-VP de Relações Especializadas, João Ernesto Ferreira, e a homenagem foi enviada a Pelé no fim de janeiro.

Além do diploma de sócio honorário, o Rei inclui um quadro com imagens dele relacionadas ao Vasco e duas camisas personalizadas.

A branca, com número 10 e escrita “Pelé”. A camisa preta, por sua vez, com o nome Edson e o número 80, referente à idade do homenageado.

