URGENTE: secretário de Educação pede afastamento do Governo do Acre

O motivo do pedido é para que as investigações da "Operação Pratos Limpos" prossigam sem interferência

O secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio da Cruz, acaba de pedir afastamento do cargo ao Governador do Estado, Gladson Cameli.

O motivo do pedido é para que as investigações da “Operação Pratos Limpos”, que apura crimes na aquisição de cestas básicas pela Secretária de Estado de Educação, Esporte e Cultura – SEE, prossigam sem interferência.

Apesar do pedido, o governador disse que confia no secretário e que vai esperar o resultado das investigações.

